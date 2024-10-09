الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

وفد المنتدى العربي للطاقة المتجددة يتفقد محطة التكييف المركزى بالعاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية


 

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفداً من المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 كما استمع الضيوف إلى شرح يوضح أهمية محطة التكييف المركزي وطريقة عملها، ودورها في الحفاظ على الطاقة واستغلالها بالشكل الأمثل لتواكب رؤية الشركة للعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة خضراء ومستدامة.

اختتم الوفد الزيارة بجولة داخل محطة التكييف المركزي حيث تعرفوا على مكوناتها، وأبدوا إعجابهم بما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات عمرانية وتكنولوجية عالمية.

تمثل هذه الزيارة واحدة من الزيارات الهامة التي تسعى الشركة من خلالها إلى التعريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع قومي يعقد عليه الوطن العديد من الطموحات والآمال.

مواد متعلقة

العاصمة الادارية تستقبل  190 دارساً بالدورة الثانية للهيئات القضائية

السيسي وابن زايد يفتتحان مقر الأكاديمية العسكرية الجديد في العاصمة الإدارية (شاهد)

الجريدة الورقية