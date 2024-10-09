الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة 38 جنديًا إسرائيليًا بعد مواجهات مع حزب الله في 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أنّ "جيش" الاحتلال أفاد بإصابة 38 جندياً إسرائيلياً، خلال الساعات الـ24 الماضية، عند الحدود الشمالية، على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوسائل الإعلامية نفسها، أنّ "الجيش" الإسرائيلي اعترف بمقتل 11 جندياً، وإصابة نحو 168 آخر، من منذ بدء الهجوم البري المحدود عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأفشلت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء وحتى الآن، عدة محاولات تسلل لقوات الاحتلال في عدة نقاط جنوبي لبنان، وذلك بالتزامن مع استهدافها لتجمعات القوات الإسرائيلية والمستوطنات في الشمال، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته‌‌، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.  

وعند الساعة 12:15 من فجر الثلاثاء، تم تفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة، بحسب بيان المقاومة. 

 

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