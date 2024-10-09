الدقهلية تناقش انشاء موقف حضاري جديد بمدينة المنصورة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء علاء خضر رئيس قطاع المحليات بالشركة الوطنية للمقاولات العامة للتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له، وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا حضره الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعميد ا.ح الهيثم عواد المستشار العسكري والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية والمحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف وايمان حسين مدير عام التخطيط والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة.

وتناول مرزوق خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاجراءات المتخذه بشأن تنفيذ وانشاء موقف حضاري جديد بمدينة المنصورة وقد استعرض المنظور المعماري والتصميمي للمشروع مؤكدا علي ضرورة تذليل كافة العقبات الادارية والمالية للتعاقد وبدء التنفيذ للمشروع في الاطار القانوني مشيرا لضرورة الالتزام ببرنامج زمني محدد لانهاء التنفيذ

واوضح مرزوق مدة تنفيذ المشروع 5 شهور من بدء تسلم الموقع من قبل الشركة عقب انتهاء الجسات الاسترشادية للتربة، مضيفا لدينا ثقه بلا حدود في الشركة الوطنية وأدائها لما تحققه من انجاز في كافة المشروعات التي تتولاها..

والجدير بالذكر ان الموقف المقرر تنفيذه علي مساحة 8 آلاف متر مربع تقريباً بمنطقة جديلة وسيتم نقل كافة المواقف الداخليه بمدينة المنصوره والتي تضم عدد كبير من الخطوط الداخلية والخارجية مع مراعاة مدى تحمل الشوارع والطرق المحيطه للضغط المرورى والقوه الاستيعابية للموقف مع فتح محاور وطرق جديده لاستيعاب اى اختناقات مروريه محتمله ويضم الموقف الجديد عدد 29 خط داخلي وخارجي وسيتم تصميمه لاستيعاب كافة سيارات الخطوط من أجل تخفيف العبء عن المواطنين من خلال التنقل بين القري و المدن والمحافظات والعكس دون مشقه او تكلفة مالية إضافية علي المواطنين وسيضم الموقف الجديد مناطق خدمات ودورات مياه ومسجد لخدمة السائقين والمواطنين.