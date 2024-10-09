الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مران الأهلي| ياسر إبراهيم يبدأ المشاركة  في التدريبات الجماعية

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

 

جاءت مشاركة ياسر إبراهيم في المران، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق ‏مع الجهاز الطبي للفريق.‏

 

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام بالإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث ‏من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.

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