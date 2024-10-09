«السكة الحديد 2005» يفوز على منتخب السويس بدوري الجمهورية

حقق فريق ناشئي السكة الحديد مواليد 2005 فوزه الثاني على التوالي بقيادة المدرب أحمد سراج، بعد تغلبه على فريق منتخب السويس بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي زينهم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

افتتح فريق السكة الحديد التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عبر اللاعب سعيد ربيع ، فيما أضاف محمد سيد حمو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليؤكد انتصار الفريق.

بهذا الفوز رفع السكة الحديد رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه في الجولة السابقة على فريق ديروط بثلاثية نظيفة.

يضم الجهاز الفني والإداري للفريق مجموعة من الكفاءات على رأسها:

صلاح أبو الفتوح : المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية

- محمد إبراهيم: رئيس قطاع الناشئين

- كمال أمين: نائب رئيس القطاع

- رامي سعد: المدير الفني للقطاع

- إحسان الشحات: المدير الفني لمدربي حراس المرمى

- عيسى عبد السلام: المدير الإداري

- أمين زيد: مشرف على القطاع

- أحمد سراج: المدير الفني

- محمود يوسف: المدرب العام

-محمد مهني: مدرب حراس المرمى

- سامح ربيع: المدير الإداري

- محمد أبو السعود: طبيب الفريق

- مصطفى الليثي: مسؤول المهام.

يواصل السكة الحديد مسيرتة القوية في البطولة آملين في تحقيق مزيد من النجاحات في الجولات القادمة.