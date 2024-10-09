القابضة الغذائية تنفى شائعات حذف ٥ سلع تموينية

صرح الدكتور علاء ناجي ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارةالداخليةاستمرار صرف قائمة السلع التموينيةدون حذف اى سلعة ،قائلا لا يوجد حذف لأى سلعة تموينية.

وكان عدد من البدالين التموين نشروا خبر على صفحات التواصل الاجتماعى يفيد حذف ٥ سلع تموينية على بطاقة التموين ، وهى الخل والصلصة والمرقة واللبن البودرة والطحينة.

وأكد « ناجي» أنه جاري جميع صرف السلع التموينية, بشكل مستمر وبنفس الأسعار المحددة لها في شهر أكتوبر الجاري.



وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر امس قرارا بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الأساسية، قرار مهم وجاء في وقته، موضحا أن القرار، الذي حمل رقم 171 لعام 2024، يشمل ٧ سلع رئيسية هي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، حيث نص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسلع، مثل الكمية وسعر بيع المصنع.