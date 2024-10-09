المصنفات تضبط محطة بث تلفزيونى في الدقهلية تعمل بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها وضبط المذكور ، كما تم ضبط مكونات الشبكة عبارة عن (31 قطعة من أجهزة وأدوات ومستلزمات إستقبال إشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية للتحكم فى تشفير الشبكة –محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة) بالإضافة إلى (هاتف محمول "يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء" – محل لبيع مستلزمات فك شفرة القنوات الفضائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.

وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.

بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.

تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد

يذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.

وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.