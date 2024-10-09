جامعة العريش تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء أ.ح / أحمد إبراهيم سيف، مساعد قائد الجيش الثانى الميداني الميداني، وعدد من أبطال حرب أكتوبر اللواء يسرى عمارة، المُلقب بـ " صائد الأسرى" ، والبطل عبد الجواد سويلم، المُلقب بـ "الشهيد الحي"، ونواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من مشايخ ورموز المحافظة وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والذى أقيم بمقر جامعة العريش بالضاحية.

وقدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لحرب أكتوبر المجيدة، ومرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر سيظل يومًا فارقًا في تاريخ أمتنا العربية لأنها ذكرى العزة والكرامة، واسترداد سيناء الغالية، بدماء شهدائنا من القوات المسلحة.

وفى كلمتة أشار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء إلى تضحيات أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر ستظل خالدة في ذاكرة الأمة، وأكد المحافظ على أهمية العلم والتعلم، مشيرًا إلى أن التخطيط العلمي الجيد هو السبب الرئيسي في نصر اكتوبر المجيد، ومشيرًا إلى أن جامعة العريش شريك أساسي في التنمية على أرض سيناء.

وفى كلمته أكد اللواء يسرى عمارة، المُلقب بـ " صائد الأسرى"، وأحد أبطال حرب أكتوبر، روى قصة النقيب الإسرائيلي والذي تم أسره خلال عمليات الاستنزاف 1967، وكان من بينهم "عساف ياجورى" قائد اللواء 190 مدرع بالجيش الإسرائيلي، والذي تدرج في المناصب بعد تبادل الأسرى حتى أصبح نائب رئيس جهاز الموساد.

أما المقاتل البطل عبدالجواد سويلم: وهو أحد أبطال حرب الاستنزاف، والذي أصيب بقطع قدميه وذراعه وفقد إحدى عينيه، وقرر الاستمرار في الدفاع عن تراب مصر، ولقب بـ "الشهيد الحي".

وفي الختام قام رئيس الجامعة في حضور شيوخ وعواقل سيناء وممثلي النواب بتسليم الدروع للضيوف والتقاط الصور التذكارية معهم احتفالًا بالمناسبة المجيدة، هذا وقد أثنى الحضور على هذه الاحتفالية.