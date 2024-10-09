واشنطن تتعرض لأسوأ إعصار.. والسلطات تطالب بمغادرة فلوريدا

تستعد ولاية فلوريدا الأمريكية، التي اجتاحتها العواصف، لمواجهة إعصار ميلتون الذي تصاعدت حدته مرة أخرى إلى عاصفة من الفئة الخامسة القصوى يوم الثلاثاء، ويتجه الإعصار نحو الساحل الغربي لولاية فلوريدا تصاحبه رياح قوية تهدد بهدم المنازل، مما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن عبر بعض أسرع المقاطعات نمواً في الولاية.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، في تحذير أصدره الساعة 8 صباحاً بتوقيت نيويورك، إن الإعصار سيتسبب في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة، ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف.

وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان بضرورة الفرار مما قد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن، قائلًا: "إنها مسألة حياة أو موت، وليس هذا من باب المبالغة"، وحث الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة على "الإخلاء الآن ".

وتحدثت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى الأميركيين حول ما يمكن توقعه، قائلة إن ميلتون "سيكون أسوأ عاصفة تؤثر على منطقة تامبا بفلوريدا منذ أكثر من 100 عام" إذا استمرت على مسارها الحالي.

ويخشى أن تشهد منطقة "تامبا باي"، وهي مدينة كبيرة وميناء طبيعي على الساحل الغربي لفلوريدا، تدفقاً للمياه يصل ارتفاعه إلى 15 قدماً (4.5 متراً) فوق سطح الأرض.

وقال حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، إن ميناء تامبا لن يستقبل أي سفن، مضيفاً أن العمليات جارية لإزالة الحطام الذي لا يزال على الأرض، في أعقاب إعصار هيلين الشهر الماضي، قائلاً إن حطام الإعصار السابق أزيل حتى الآن بـ 1200 شاحنة محّملة.

ويأتي إعصار ميلتون بعد أقل من أسبوعين من تعرض الولاية لإعصار هيلين، الذي أسفر عن مقتل 230 شخصاً على الأقل، ومئات المفقودين في عدة ولايات أمريكية.

وحذرت الهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من أن إعصار ميلتون قد يتسبب في حدوث عواصف رعدية متفرقة عبر شبه جزيرة فلوريدا الوسطى والجنوبية.

الأعاصير تضرب فلوريدا

وقالت الهيئة: "مع تحرك إعصار ميلتون عبر شبة جزيرة فلوريدا اليوم، من المرجح أن تحدث عدة أعاصير عبر أجزاء من شبه جزيرة فلوريدا الوسطى والجنوبية، وحتى جزر فلوريدا كيز"، ومن المتوقع أن يستمر خطر الإعصار حتى وقت متأخر من المساء، مع تحرك النطاق إلى الساحل الشرقي لفلوريدا.

ومع اقتراب ثاني إعصار ضخم في غضون أسبوعين نحو الساحل الغربي لفلوريدا، نما شعور بكارثة وشيكة، حيث سارع سكان الولاية إلى إغلاق منازلهم ومغادرتها.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة تامبا باي، المكتظة بالسكان، بكامل قوتها يوم الأربعاء، حيث طُلب من سكان فلوريدا الاستعداد لأكبر عملية إخلاء تشهدها الولاية منذ سنوات.

وأصدرت رئيسة بلدية تامبا، جين كاستور، تحذيراً شديد اللهجة لمن لم يغادروا، قائلة: "إذا اخترتم البقاء في إحدى مناطق الإخلاء، فسوف تموتون".

ووصفت الإعصار في مقابلة مع شبكة سي إن إن، قائلة "هذا شيء لم أره في حياتي من قبل"، مشددة على ضرورة مغادرة المنطقة.

وقامت شركات الطيران برحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، حيث ازدحمت الطرق السريعة بحركة مرور الفارين ونفد الوقود من محطات الوقود.

وشهدت أنحاء فلوريدا استعدادات السكان على قدم وساق، حيث اصطفت عشرات السيارات في طابور أمام منشأة رياضية في تامبا، لجمع أكياس الرمل لحماية منازلهم من الفيضانات.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن (ميلتون) عاد تصنيفه اعتباراً من يوم الثلاثاء إلى عاصفة من الفئة الخامسة القصوى، تولد رياحاً قصوى تبلغ 165 ميلا في الساعة (270 كيلومترا في الساعة).

وأوضح المركز الوطني للأعاصير: "قد يحدث تفاوت في الشدة أثناء تحرك ميلتون عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصارا كبيراً خطيراً عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء الأربعاء".

وتحدث حاكم الولاية رون دي سانتيس في مؤتمر صحفي عن بلدة تلو الأخرى ومقاطعة تلو الأخرى معرضة للخطر، لافتًا إلى أن شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لنوع من المراقبة أو التحذير".