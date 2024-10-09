انعقاد مقابلات تمهيدي الأكاديمية العسكرية ل 54 معلما ومعلمة جدد بنجع حمادي

عقدت بمركز التنمية المهنية التابع لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، مقابلات تمهيدي الأكاديمية العسكرية، لعدد 54 معلما ومعلمة ضمن الدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

ضمت اللجنة المشكلة لتنفيذ مقابلات تمهيدي الأكاديمية العسكرية، عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، والعقيد قوات مسلحة محمد أحمد خير الدين قائد مدرسة نجع حمادي الزخرفية العسكرية، والمحاسب رمضان علي أبوزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأوضح عمر فتحي عبد العزيز مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية، أن التدريب علي برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد " الدفعة الثالثة" جرت فعالياته علي مدار 4 أيام اعتبارا من الأحد 29 من سبتمبر 2024 حتي الأربعاء 2 من أكتوبر 2024م، بواسطة مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مضيفا أن عدد المعلمين الجدد المستهدفين بالتدريب، 54 معلما ومعلمة من مراكز نجع حمادي، وفرشوط، وأبو تشت شمال قنا.

يذكر أن التدريبات الدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم، جرت تحت إشراف عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ قسم التدريب بقيادة تغريد حمادي إسماعيل رئيس قسم التدريب مدير مركز التنمية المهنية، وعمر فتحي عبد العزيز مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية بتعلم نجع حمادي، بينما أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع الكفاءة البدنية والذهنية توجيه التربية الرياضية بقيادة الكابتن محمود نجيب سباق موجه أول التربية الرياضية بتعليم نجع حمادي.

مدير تعليم قنا يفاجئ أربع مدارس بنقادة

وأجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، زيارة مفاجئة مدارس إدارة نقادة التعليمية لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس نجع الجديدة تعليم اساسي والحرزات الابتدائية و الشهيد صلاح محمد رسلان الابتدائية و نقادة الثانوية بنات.

شدد الوكيل على تواجد مسئول للأمن بكل مدرسة وختم دفتر الأمن وترقيمه واستكمال بيانات الزائر وتوقيت دخوله وخروجه و إحكام إغلاق الأبواب ، كما راجع موقف تواجد قوائم وجدول كل فصل دراسي من فصول المدارس و التزام المعلمين بالجداول المخصصة والانصبة المقررة بعد تكليف معلمو الحصة و المعلمين المساعدين .

و أشاد السيد بنظافة وتجميل بعض فصول نجع الجديدة وأثنى على دور إحدى رائدات الفصول لغرسها حب المدرسة في نفوس طلابها والحرص على تجميلها بشكل متميز .

رافق الوكيل في زيارته الدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة التعليمية والاستاذ محمود ابو جبل عضو إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية ، حيث راجع ابو جبل استيفاء ملفات تلاميذ الصف الأول الابتدائي للدمغات والرسوم المقررة ، وكذلك دقة وسلامة دفتري الحضور والانصراف و 68 اجازات و سجلات العهدة وسجلات الجمعية التعاونية الطلابية و صلاحية الأصناف المباعة بها .

فيما أعلن مدير تعليم قنا اسم الفائزة بمنصب أمين اتحاد الطالبات بأحد فصول الصف الأول الثانوي بمدرسة نقادة الثانوية بنات أثناء مروره المفاجئ على ختام انتخابات اتحاد الطلاب.

وأشار إلى أهمية المشاركة الديمقراطية للطالبات في إطار من الشفافية والمسئولية لترشيح فرد واحد يعبر عن مجموعة يعاونهم ويعمل معهم .