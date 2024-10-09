رئيس الوزراء: القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية، وهوا ما جنب استدرجها في أي شيء.



وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار هذا التوجه.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية قادرة بكل ما تعنيه الكلمة من بسط الاطمئنان في نفوس الجميع، لافتا إلى أن هذا الجيش ينتمي إلى الدولة والشعب المصري فقط لا غير ولا له أي حسابات أخرى ولا انتماءات أخرى.

وواصل مدبولي أن مصر تمتلك جيش يحميها وقادر على المحافظة عليها وصيانة مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات، وهذا يطمئن كل مواطن مصري بأن القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري.

وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي تحرص الدولة المصرية على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية.

وأوضح مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.

"الوزراء" يوافق على مقترح الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.