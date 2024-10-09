أبوتيج التخصصي ينقذ حياة "جنين" بعد تعرض والدته لحادث مروري

كشف مستشفى أبوتيج التخصصي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن إجراء ولادة قيصرية عاجلة لحالة نادرة الحدوث وفريدة من نوعها بعد ورود بلاغ بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بوجود حادث مروري به سيدة حامل في شهرها التاسع وصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

واكد المستشفى في بيان له، أنه تم التدخل السريع من الطاقم الطبي بالمستشفى بقسم النساء والتوليد يتمثل فيه الدكتور هشام الشريف مدير المستشفى، واستشاري النساء والتوليد و الدكتور سامح ارميا اخصائي النساء والتوليد.

وأضاف المستشفى، أنه تم عمل أشعة موجات فوق صوتية واتضح أن الجنين مازال علي قيد الحياة، وبه نبض، وعلي الفور تم اتخاذ قرار عاجل بإجراء عملية قيصرية، للحفاظ علي حياة الحنين وتم استخراج الجنين في غضون 10 ثواني من عمل الأشعة التلفزيونية.

وأشار بيان المستشفي الي انه فور خروج الطفل تعرض لتوقف بعضلة القلب وتم عمل اللازم ورجوع النبض للطفل بواسطة تدخل أطباء العناية المركزة وأطباء أطفال حديثي الولادة " مبتسرين " وتم نقل الطفل إلى قسم الحضانات وتحت الرعاية والعلاج.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي بالمستشفى ضم الدكتور هشام الشريف مدير المستشفى واستشاري النساء والتوليد ، والدكتور سامح ارميا أخصائي النساء والتوليد، والدكتور مصطفي زناتي اخصائي الجراحة العامة ، والدكتور محمود طلعت اخصائي العناية المركزة، والدكتور صفوت جرجس رئيس قسم الأطفال، الدكتور محمود عرفات اخصائي الأطفال وحديثي الولادة .