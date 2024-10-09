"المنشاوي" يرأس لجنة اختيار المتقدمين لوظائف مديري العموم بجامعة أسيوط

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع لجنة الوظائف القيادية؛ لإجراء المقابلات الشخصية، واختيار المتقدمين لوظائف مديري العموم بالجامعة،

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، وهم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، وشوكت صابر أمين الجامعة، والسادة وكلاء وزارة التربية و التعليم، والزراعة، ومديرية الشئون الصحية، وأسامة السيد أمين الجامعة المساعد ورئيس اللجنة الفنية للجنة الوظائف القيادية.

وتم إجراء مقابلات للمتقدمين لوظيفة؛ مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وأمين معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، إلى جانب النظر؛ في تجديد التعيين لبعض الوظائف القيادية.

وأوضح رئيس الجامعة إن الجامعة تسعى لتحقيق الإصلاح الإداري في المنظومة الجامعية، والتي هي مسئولية مشتركة لضمان فاعلية العمل، مؤكداً حرص الجامعة على تنمية القدرات البشرية بالمنظومة الإدارية؛ للقيام بدورها على أكمل وجه؛ مشيراً إلى أن إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مديري العموم في الوظائف الشاغرة، يتم لاستكمال خطة، وإستراتيجية الجامعة لانتظام سير العمل في جميع الإدارات.

واستمعت اللجنة؛ إلى المقترحات، وخطط التطوير لكل متقدم؛ لإنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات.