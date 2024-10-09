انطلاق المؤتمر السنوى الثانى لرابطة أطباء الكُلى بجامعة أسيوط

نظمت وحدة الكُلى الصناعي بقسم الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعى بالتعاون مع رابطة أطباء الكُلى بأسيوط، ووحدات الكُلى بهيئة التأمين الصحى، بمستشفى المبرة، وإدارة الكُلى بمديرية الصحة بأسيوط؛ اليوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر، المؤتمر السنوى الثانى لرابطة أطباء الكُلى بأسيوط، تحت عنوان" الحديث فى علم أمراض، وزراعة الكُلى" والممتد على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ علي أهمية موضوع المؤتمر، الذي يناقش أحدث الطرق فى علاج أمراض الكُلى، وزراعة الكُلى، مما يُعد فرصة للأطباء؛ لزيادة معرفتهم بأمراض الكُلى، والقصور الكُلوى، وعلاج المراحل المتقدمة بالغسيل الكُلوى، فضلاً عن تدريب الأطباء، والتمريض على جلسات الغسيل الكُلوى البطئ الخاص بمرضي العناية المركزة (CRRT)، مثمناً جهود رابطة أطباء الكُلى فى الربط بين أطباء الكُلى بالمؤسسات الصحية المختلفة؛ بالجامعة، ووزارة الصحة، والتأمين الصحى، للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

شهد المؤتمر حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد اليمنى رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور محمد على تهامى، والدكتور محمد عباس صبح رئيسىّ شرف المؤتمر، والدكتورة عفت تونى رئيس الرابطة، ورئيس المؤتمر، والدكتور عاطف هاشم نائب رئيس الرابطة، والدكتور محمد حسن أمين عام الرابطة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء المتخصصين بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى أهمية تحقيق التواصل بين الأطباء بالمؤسسات الطبية بالمحافظة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، على دعمها الدائم، لوحدة زراعة الكُلى بالجامعة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور محمد زين؛ بالرابطة التي تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الهيئات الطبية الرئيسية بالمحافظة، التي تقوم بخدمة آلاف المرضى شهرياً، منوهاً أن التعاون أدى إلى القضاء التام على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكُلوي بالمحافظة، منذ أكثر من عام.

وفى سياقٍ متصل، أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، على أهمية التعاون بين الجامعة، ومستشفيات وزارة الصحة بأسيوط، فى تقديم خدمات علاجية، وطبية متقدمة للمرضى، داعياً إلى متابعة أحدث سبل الوقاية من أمراض الكلى؛ لزيادة الوعى المجتمعى.

وأعرب الدكتور خالد عبدالعزيز؛ عن سعادته بانعقاد المؤتمر الثانى للرابطة؛ بهدف الوصول لآفاقٍ جديدة في تشخيص، وعلاج الحالات الحادة في أمراض الكُلى، وتحديد الاتجاهات البحثية الحديثة، والمستقبلية لها؛ لدعم المختصين بأحدث وسائل العلم، والخدمات الطبية المُتقدمة؛ من أجل مصلحة المرضى، وتطوير المؤسسات الطبية بالدولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد اليمنى، إلى أن وحدة غسيل الكُلى الصناعية؛ تعد أحدث الإضافات الطبية المتميزة للمستشفيات الجامعية، والتى تساهم فى تكامل المنظومة الطبية بها، وتقديم خدمة طبية وعلاجية؛ لتخفيف آلام مرضى الغسيل الكُلوي، لافتاً إلى أنها أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية؛ تنفرد بتطبيق نظام معالجة الخلط المركزى لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة، وتلبى احتياجات مرضى الغسيل الكُلوى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.

ومن جهتها، تحدثت الدكتورة عفت تونى؛ أن المؤتمر يناقش على مدار يومين؛ العديد من المحاضرات العلمية، وورش العمل، حول: علاقة أمراض الكُلى بأمراض الدم، وسرطان الدم، والتعامل مع المريض أثناء جلسة الغسيل الكُلوي، والمضاعفات التي تحدث له، إلى جانب استخلاص البلازما العلاجي في أمراض الكُلى، والفشل الكُلوي الحاد في مريض زراعة الكلى، والأمراض النفسية التي يتعرض لها مريض زراعة الكُلى، والحمل، وأمراض الكُلى، فضلاً عن حصوات الكُلى، والمسالك، ومريض الكُلى وزرع النخاع، والتغذية الجيدة لمريض القصور الكُلوي.

وأوضح الدكتور عاطف هاشم، أن رابطة أطباء أمراض الكُلى بأسيوط، تأسست بالشراكة بين وحدات أمراض الكُلى بمستشفيات جامعة أسيوط، ووحدة الكُلى بالتأمين الصحي بمستشفى المبرة، وإدارة الكُلى بمديرية الصحة بأسيوط، والتي تتولى الإدارة والإشراف على (18) وحدة غسيل كُلوي بمستشفيات المحافظة، مشيراً أن الرابطة حرصت منذ إنشائها عام 2023، على عقد هذا المؤتمر؛ لتبادل الخبرات العلمية، والعملية، وتحقيق الصالح العام لمرضى الكُلى، وزراعة الكُلى في أسيوط.