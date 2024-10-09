افتتاح اكبر معرض للسلع المعمرة بنادى المهندسين بدمياط الجديدة

شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة في افتتاح أكبر معرض للسلع المعمرة بالنقابة الفرعية للمهندسين، وافتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط المعرض النقابى للسلع المعمرة بنادى النقابة بدمياط الجديدة وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط واعضاء مجلس النقابة.

يأتى ذلك فى إطار توفير الخدمات وكافة اوجه الدعم من قبل نقابة المهندسين الفرعية بدمياط وتسهيلا على المهندسين.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ والحضور أروقة المعرض المقام على مساحة 1500 متر مربع وبقيمة تمويل تصل إلى 30 مليون جنيه لكل السلع المتنوعة من قبل الشركات المشاركة والتى بلغت 50 شركة بنسب خصم أقل من المعارض الأخرى تصل إلى 6 %.

وأشاد الدكتور محمد خلف الله بالدور التنموى والأجتماعى والثقافى الذى يقدمه مجلس إدارة النقابة بدمياط والدعم الدائم لشباب المهندسين، متمنيا لسيادتهم دوام التقدم والتوفيق.