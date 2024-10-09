الخطيب ومرتجي يشاركان في اجتماع الجمعية العمومية لرابطة أندية أوروبا

يشارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفقة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، اليوم الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.





كان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة الأيام الماضية إلى محمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي الأخير بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو من العام المقبل 2025.

يذكر أن تلك الجمعية المقرر عقدها بالعاصمة اليونانية أثينا ، يشارك بها مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، وعدد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.