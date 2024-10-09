النائب عاطف علم الدين:كلمة الرئيس وتفتيش الحرب دليل على جاهزية جيش مصر للدفاع عنها

اعتبر الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة شرق بور سعيد الأهلية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال متابعته لتفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمثابة دليل قاطع على جاهزية جيش مصر الباسل للدفاع عن مصر وحماية جميع حدودها مشيراً إلى أن هذا الحدث جاء في توقيت بالغ الدقة والصعوبة تمر فيه المناطق بتوترات وتصعيد على مختلف حدودنا.

وأكد علم الدين فى بيان له أصدره اليوم أن كلمة الرئيس السيسى واصطفاف الجيش بعث برسائل عاجلة وحاسمة للداخل والخارج معاً فرسائل الداخل كانت طمأنة واضحة للغاية فى الارتياح الشعبى الكبير وواسع النطاق حول جاهزية جيشه الوطني لمواجهة أي تحديات من شأنها المساس بأمن مصر القومي ومقدرات البلاد، ورسائل الخارج تؤكد أن الجيش المصري مستعد دائما للدفاع عن أرضه وحماية الأمن القومى المصرى.

وقال الدكتور عاطف علم الدين : إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن مصر ليست دولة معتدية ولطالما نادت بالسلام وحذرت من التصعيد المستمر في المنطقة وأن مصر دائما ترفض أي محاولات لتقويض السلام في المنطقة، وأن الدور المصري واضح وثابت في إقرار خيار السلام الاستراتيجي والعودة للحلول الدبلوماسية، بعيدا عن الصراعات المسلحة موضحاً أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفتيش الحرب، أكدت العقيدة القتالية والإرادة والعزيمة التي تمتع بها المصريون وساعدتهم على تحقيق نصر أكتوبر وأن تلك العقيدة القتالية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل في التصدي لمختلف التحديات والصعوبات.

وأشاد الدكتور عاطف علم الدين بموقف مصر التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد الراسخ والواضح من الرئيس السيسى على ضرورة حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية والقرارات الشرعية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار ومنع عملياتها في غزة ولبنان واجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.