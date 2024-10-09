دفاع النواب : تفتيش الحرب رسالة لكل من يهمهم الأمر بقوة وكفاءة جيش مصر الباسل

ثمن النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب القدرات العسكرية الكبيرة للقوات المسلحة المصرية الباسلة والتي شاهدها العالم أجمع من خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تفتيش الحرب أظهر مدى قوة وعظمة الجيش المصري وامتلاكه لأحدث الأسلحة والمعدات الحديثة التي تجعله لديه القدرة والكفاءة فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر وحماية جميع حدودها.

تفتيش الحرب

واعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم تفتيش الحرب بمثابة رسالة واضحة وحاسمة لكل من يهمهم الأمر بمدى كفاءة وقوة القوات المسلحة المصرية الباسلة وقدراتها وكونه صمان الأمان فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.



وأكد النائب خالد طنطاوى أن قواتنا القوات المسلحة لديها عقيدة راسخة فى قلوب وعقول كل من ينتمون لهذه المؤسسة الوطنية العظيمة وهى الدفاع بكل قوة عن مصر وشعبها العظيم حرصها دائما على الأمن والاستقرار و الحفاظ على حدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر ضد كل من تسول له نفسه المساس بالامن القومي المصري مشيداً بما تناوله الرئيس السيسي خلال حضوره تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وتأكيده على أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة جانبا بجانب دولة إسرائيل.. وده باسمى وباسم كل الأشقاء فى المنطقة العربية إذا كان فيه سلام هيفتح آفاق حقيقية موضوعية للسلام والتعاون على مستوي الإقليم" .





وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد الرئيس السيسي في كل مناسبة على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يوضح أن مصر مستمرة في دورها التاريخي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني مؤكداً أن التاريخ أكد للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الفلسطيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني