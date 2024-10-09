ريال مدريد يتواصل مع وكلاء نجم دفاع الأرسنال الإنجليزي

أكدت مصادر صحفية اسبانية ان ادارة ريال مدريد تسعى في التوقيت الحالي لضمان تدعيم خط دفاع الفريق الملكي في الموسم المقبل وبدأت خلال الايام الماضية في التواصل مع وكلاء نجم دفاع فريق أرسنال الانجليزي ويليم صليبا من اجل ضمان الحصول على توقيع الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2025 .

وكان نادي ريال مدريد يسعى لضم المدافع الفرنسي الشاب ليني يورو من نادي نيس الفرنسي الا ان الاعب فضل في النهاية الانتقال الى نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي وهو ما يعني ان ريال مدريد سيعاني من بعض النقص في مركزي قلب الدفاع خلال النصف الاول من هذا الموسم على اقل تقدير في حالة التعاقد مع احد الاعبين المرشحين خلال شهر يناير المقبل حيث برزت اسماء مثل كاستيلو لوكيبا و يوريل هاتو و فيتور رياس لضم احدهم الا ان في حالة عدم حدوث هذا فأن النادي الملكي يسعى لضم لاعب كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة اس الاسبانية ان ادارة ريال مدريد تضع الفرنسي ويليم صليبا على رأس قائمة الاعبين الذين يرغبون في التعاقد معهم لدعم خط الظهر في ريال مدريد ويعتبرونه احد التعاقدات الحلم كما يتم وصفه في ريال مدريد مؤكدين ان ادارة ريال مدريد ستدخل في مفاوضات مع ادارة ارسنال في التوقيت المناسب و سيتم تحضير عرض مالي كبير مع توقعات ادارة الريال بمطالب كبيرة من المدفعجية مشيرين الى ان هناك اتصالات تمت بالفعل مع وكلاء الاعب وبالفعل ليس هناك اي مشاكل في انتقال صليبا الى ريال مدريد حال موافقة ارسنال.