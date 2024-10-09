أتلتيكو مدريد يبرم اتفاقا تاريخيا مع طيران الرياض

أعلن نادي أتلتيكو مدريد انه ابرم بشكل رسمي اتفاقا تاريخيا مع شركة طيران الرياض بخصوص تسمية ملعبه الحالي الميتروبوليتانو .

وشركة طيران الرياض هي الراعي الحالي لتيشيرت فريق أتلتيكو مدريد ويبدو ان الطرفين يرغبان في زيادة التعاون بينهما من خلال هذا الاتفاق التاريخي الجديد .

واعلن نادي اتلتيكو مدريد ان تسمية ملعب النادي ميتروبوليتانو سيتم تغييرها الى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو باثر فوري .

وتعد هذه التسمية هي ثالث تسمية لملعب اتلتيكو مدريد الجديد حيث بدأ بتسمية الواندا ميتروبوليتانو ثم سيفيتاس ميتروبوليتانو للملعب الذي الذي يتيع الى 76الف متفرج .

وقال نادي أتلتيكو مدريد ان الاتفاق مع شركة طيران الرياض ممتد حتى عام 2033 ويوفر امكانيات مادية هائلة للنادي المدريدي .

ومن المنتظر ان تظهر التسمية الجديدة لملعب نادي اتلتيكو مدريد في مباراة اتلتيكو مدريد المقبلة امام ليجانيس يوم 20 اكتوبر المقبل .