أتلتيكو مدريد يبرم اتفاقا تاريخيا مع طيران الرياض
أعلن نادي أتلتيكو مدريد انه ابرم بشكل رسمي اتفاقا تاريخيا مع شركة طيران الرياض بخصوص تسمية ملعبه الحالي الميتروبوليتانو .
وشركة طيران الرياض هي الراعي الحالي لتيشيرت فريق أتلتيكو مدريد ويبدو ان الطرفين يرغبان في زيادة التعاون بينهما من خلال هذا الاتفاق التاريخي الجديد .
واعلن نادي اتلتيكو مدريد ان تسمية ملعب النادي ميتروبوليتانو سيتم تغييرها الى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو باثر فوري .
وتعد هذه التسمية هي ثالث تسمية لملعب اتلتيكو مدريد الجديد حيث بدأ بتسمية الواندا ميتروبوليتانو ثم سيفيتاس ميتروبوليتانو للملعب الذي الذي يتيع الى 76الف متفرج .
وقال نادي أتلتيكو مدريد ان الاتفاق مع شركة طيران الرياض ممتد حتى عام 2033 ويوفر امكانيات مادية هائلة للنادي المدريدي .
ومن المنتظر ان تظهر التسمية الجديدة لملعب نادي اتلتيكو مدريد في مباراة اتلتيكو مدريد المقبلة امام ليجانيس يوم 20 اكتوبر المقبل .