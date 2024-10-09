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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أتلتيكو مدريد يبرم اتفاقا تاريخيا مع طيران الرياض

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد انه ابرم بشكل رسمي اتفاقا تاريخيا مع شركة طيران الرياض بخصوص تسمية ملعبه الحالي الميتروبوليتانو .

وشركة طيران الرياض هي الراعي الحالي لتيشيرت فريق أتلتيكو مدريد ويبدو ان الطرفين يرغبان في زيادة التعاون بينهما من خلال هذا الاتفاق التاريخي الجديد .

واعلن نادي اتلتيكو مدريد ان تسمية ملعب النادي ميتروبوليتانو سيتم تغييرها الى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو باثر فوري .

وتعد هذه التسمية هي ثالث تسمية لملعب اتلتيكو مدريد الجديد حيث بدأ بتسمية الواندا ميتروبوليتانو ثم سيفيتاس ميتروبوليتانو للملعب الذي الذي يتيع الى 76الف متفرج .

وقال نادي أتلتيكو مدريد ان الاتفاق مع شركة طيران الرياض ممتد حتى عام 2033 ويوفر امكانيات مادية هائلة للنادي المدريدي .

ومن المنتظر ان تظهر التسمية الجديدة لملعب نادي اتلتيكو مدريد في مباراة اتلتيكو مدريد المقبلة امام ليجانيس يوم 20 اكتوبر المقبل .

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