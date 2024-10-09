محمود حسين: بورسعيد تفخر باستضافة بطولة العالم للبياثل والترياثل

أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن محافظة بورسعيد تتألق هذه الأيام سواء على صعيد الرياضة باستضافة بطولة العالم للبياثل والترياثل للاسوياء والباراليمبيين وبطولة العالم لليزر رن للباراليمبيين.



وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن محافظة بورسعيد الباسلة فخورة أن يأتي تنظيم بطولة العالم للبياثل والترياثل في مثل هذا التوقيت ونحن نحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة و في بور فؤاد التي لم يتمكن العدو من دخولها ، والان تظهر للعالم في أبهى صورها مستضيفة لـ 900 لاعب ولاعبة من 33 دولة.

وتحدث النائب محمود حسين عن طريقة جديدة ابتكرتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وهي طريقة الحساب المسبق ، وهي الطريقة التي تقضي بالإجتماع بالاتحادات المختلفة والحديث معهم حول نتائجهم المتوقعة وكيفية استعدادهم لتحقيق تلك النتائج حتى نكون على علم مسبق بما سيحدث ويكون الحساب بشفافية وعلى أسس سليمة .

واختتم محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تصريحاته متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للبياثل والترياثل مؤكدا على أن محافظة بورسعيد جاهزة ومستعدة لاستضافة كبرى البطولات وخروجها في أفضل صورة تليق بإسم جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد ، للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للبياثل والترياثل والليزر-رن، والتي تستضيفها الأكاديمية خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري .

وزير الرياضي يشهد مؤتمر بطولة العالم للبياثل والترياثل



وحضر المؤتمر الصحفي لـ بطولة العالم للبياثل والترياثل كلا من: اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الأستاذ وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بالاضافة إلى مسئولي الاتحاد المصري للخماسي الحديث و المسؤولين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تتولى إستضافة البطولة.