صفارات الإنذار تدوي في 40 بلدة وموقعا شمال إسرائيل والجولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن صفارات الإنذار انطلقت في أكثر من 40 بلدة وموقعاً في شمال إسرائيل ومنطقة الجولان المحتل، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة ، وشهدت هذه المناطق حالة من الاستنفار وسط مخاوف من هجمات صاروخية محتملة أو تسلل من الجانب اللبناني أو السوري.

وبحسب التقارير، فإن إطلاق صفارات الإنذار جاء استجابة لمؤشرات على نشاط عسكري على الحدود الشمالية، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المدنيين وتحذيرهم من احتمال سقوط صواريخ أو قذائف. وتوجه السكان إلى الملاجئ والأماكن الآمنة فور سماع الإنذارات، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بمراقبة الموقف عن كثب.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل الأوضاع المتوترة على الحدود الشمالية، حيث تشهد المنطقة مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، فضلاً عن استهدافات متكررة لأهداف في سوريا. ويعزز هذا التطور المخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة قد يؤدي إلى انجرار الأطراف المتصارعة إلى مواجهة شاملة.

وفي ظل هذه الأوضاع، دعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى البقاء في الملاجئ واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن الجيش، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية نتيجة إطلاق صفارات الإنذار.

الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً بشأن صحة الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، عن تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (88 عاماً) للشفاء بعد استكمال الفحوصات الطبية المتعلقة بالتهاب في الرئة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفحوصات أثبتت تحسن الحالة الصحية للملك، وأنه بحمد الله قد تماثل للشفاء.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".

وفي سياق متصل، أشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض يوم الثلاثاء، إلى تحسن صحة الملك سلمان، معرباً عن امتنانه لكل من سأل عن صحة الملك. ودعا الله أن يمنّ عليه بالشفاء التام وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.