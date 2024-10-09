الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً بشأن صحة الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، عن تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (88 عاماً) للشفاء بعد استكمال الفحوصات الطبية المتعلقة بالتهاب في الرئة ، وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفحوصات أثبتت تحسن الحالة الصحية للملك، وأنه بحمد الله قد تماثل للشفاء.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".

وفي سياق متصل، أشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض يوم الثلاثاء، إلى تحسن صحة الملك سلمان، معرباً عن امتنانه لكل من سأل عن صحة الملك. ودعا الله أن يمنّ عليه بالشفاء التام وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

الخارجية الروسية: حزب الله لم يفقد السيطرة رغم الهجمات الإسرائيلية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالسيطرة على قواته رغم الهجمات الإسرائيلية المكثفة، بما في ذلك الهجمات على قيادات الحركة، بالإضافة إلى العملية البرية التي بدأت في لبنان.

وخلال إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، أوضحت زاخاروفا أن "الغزو البري الإسرائيلي للبنان، الذي أعلنته إسرائيل في 30 سبتمبر الماضي، متوقف حالياً. ومع ذلك، فإن الغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية تؤدي إلى اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حزب الله، وتُسفر عن خسائر كبيرة للحزب وفقاً لتقديراتنا". وأضافت أن الجناح العسكري للحزب ما زال قادراً على السيطرة على قواته، لكن الوضع يثير القلق بشأن عدد الضحايا بين المدنيين نتيجة هذه الاشتباكات.

وأعربت زاخاروفا عن إدانة روسيا لأي أفعال تهدف إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية.

الجدير بالذكر أن إسرائيل شنت عملية برية ضد حزب الله في جنوب لبنان، واستمرت في قصف الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، من بينهم قيادات بارزة في حزب الله، وتسبب النزاع في نزوح أكثر من مليون شخص. ورغم الخسائر الفادحة، لا يزال حزب الله يخوض معارك برية ويواصل هجماته الصاروخية على إسرائيل، في تصعيد مستمر للنزاع بين الطرفين.