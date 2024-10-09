البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات الدولارية " فورا وبلس"

أعلن البنك الأهلي المصري عن تغيير عائد الشهادات الدولارية " الأهلي فورا " و " الأهلي بلس " ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك اعتباراً من اليوم 9/10/2024.

وتصدر الشهادات الدولارية بفئات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا وفقا والسعر المعلن في حينه، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣ والفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج التابعة للبنك الأهلي المصري.