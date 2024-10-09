الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: حزب الله لم يفقد السيطرة رغم الهجمات الإسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالسيطرة على قواته رغم الهجمات الإسرائيلية المكثفة، بما في ذلك الهجمات على قيادات الحركة، بالإضافة إلى العملية البرية التي بدأت في لبنان. 

 

وخلال إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، أوضحت زاخاروفا أن "الغزو البري الإسرائيلي للبنان، الذي أعلنته إسرائيل في 30 سبتمبر الماضي، متوقف حالياً. ومع ذلك، فإن الغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية تؤدي إلى اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حزب الله، وتُسفر عن خسائر كبيرة للحزب وفقاً لتقديراتنا". وأضافت أن الجناح العسكري للحزب ما زال قادراً على السيطرة على قواته، لكن الوضع يثير القلق بشأن عدد الضحايا بين المدنيين نتيجة هذه الاشتباكات.

 

وأعربت زاخاروفا عن إدانة روسيا لأي أفعال تهدف إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية. 

 

الجدير بالذكر أن إسرائيل شنت عملية برية ضد حزب الله في جنوب لبنان، واستمرت في قصف الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، من بينهم قيادات بارزة في حزب الله، وتسبب النزاع في نزوح أكثر من مليون شخص. ورغم الخسائر الفادحة، لا يزال حزب الله يخوض معارك برية ويواصل هجماته الصاروخية على إسرائيل، في تصعيد مستمر للنزاع بين الطرفين.

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