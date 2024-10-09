الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عملية طعن في تل أبيب.. وإسرائيل مذهولة من جنسية المنفذ (فيديو)

شرطة الاحتلال عقب
شرطة الاحتلال عقب عملية الطعن

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من القدس، تفاصيل وآخر تطورات عملية الطعن في تل أبيب.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "في بداية الأمر قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن هناك شبهة جنائية وليست هناك خلفية قومية، أي أن منفذ العملية فلسطيني، وتم تحديد هوية منفذ العملية، وبالطبع إنه شابًا من أم الفحم في داخل الخط الأصفر الفلسطيني".

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ارتفاع عدد مصابي عملية الطعن في تل أبيب لـ6 إسرائيليين

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إصابة 5 إسرائيليين منهم 2 في حالة خطرة في عملية طعن بالخضيرة شمالي تل أبيب

وأضافت: "هناك انفجار ضخم في حيفا والكريوت.. وتل أبيب تتفاجأ بجنسية منفذ عملية الطعن في الخضيرة، وهناك عمليتان تم تنفيذهما في الخط الأصفر سواء من عملية السبع والخضيرة التي كانت فيها عملية طعن وتمت إصابة 5".

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