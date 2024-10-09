عملية طعن في تل أبيب.. وإسرائيل مذهولة من جنسية المنفذ (فيديو)

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من القدس، تفاصيل وآخر تطورات عملية الطعن في تل أبيب.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "في بداية الأمر قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن هناك شبهة جنائية وليست هناك خلفية قومية، أي أن منفذ العملية فلسطيني، وتم تحديد هوية منفذ العملية، وبالطبع إنه شابًا من أم الفحم في داخل الخط الأصفر الفلسطيني".

وأضافت: "هناك انفجار ضخم في حيفا والكريوت.. وتل أبيب تتفاجأ بجنسية منفذ عملية الطعن في الخضيرة، وهناك عمليتان تم تنفيذهما في الخط الأصفر سواء من عملية السبع والخضيرة التي كانت فيها عملية طعن وتمت إصابة 5".