ارتفاع عدد مصابي عملية الطعن في تل أبيب لـ6 إسرائيليين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد مصابي عملية الطعن في مواقع مختلفة بالخضيرة شمال تل أبيب إلى 6 بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن "عملية الطعن في الخضيرة تخريبية وليست جنائية، وأطلقنا النار على منفذ العملية"، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وفى وقت سابق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن على مدخل نتيف هعسراه قرب مستوطنة سديروت بغلاف غزة، وأضافت أن المهاجم يحمل الجنسية الأمريكية، وليس واضحًا إن كان يحمل جنسية أخرى.

البحرين: ندعم تحقيق الأمن والسلام لحل وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح أن بلاده تدعم تحقيق الأمن والسلام، والارتكاز على الحوار السياسي والدبلوماسي لحل وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق النماء والازدهار لدول العالم كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الصالح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن كريج بوندي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء.

وأشار الصالح إلى عمق العلاقات والشراكات الإستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يجمع البلدين من روابط صداقة تاريخية، مشيدًا بالحرص والسعي المتواصل بينهما للدفع بمسارات التعاون والتنسيق، في إطار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالعلاقات الأمريكية البحرينية، وما شهدته مسارات العمل والشراكة بين البلدين الصديقين من تطوّر ونماء طوال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن التكامل الأمني والازدهار الشامل بين البلدين، يؤكد مضي البلدين الصديقين في توسيع مجالات التعاون، والعمل من أجل استدامة السلام العالمي واستقرار المنطقة.