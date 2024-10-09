مدير تعليم قنا يفاجئ أربع مدارس بمركز نقادة

فاجئ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، مدارس إدارة نقادة التعليمية لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس نجع الجديدة تعليم اساسي والحرزات الابتدائية و الشهيد صلاح محمد رسلان الابتدائية و نقادة الثانوية بنات.

وشدد السيد على تواجد مسئول للأمن بكل مدرسة وختم دفتر الأمن وترقيمه واستكمال بيانات الزائر وتوقيت دخوله وخروجه و إحكام إغلاق الأبواب ، كما راجع موقف تواجد قوائم وجدول كل فصل دراسي من فصول المدارس والتزام المعلمين بالجداول المخصصة والانصبة المقررة بعد تكليف معلمي الحصة والمعلمين المساعدين .

وأشاد السيد بنظافة وتجميل بعض فصول نجع الجديدة وأثنى على دور إحدى رائدات الفصول لغرسها حب المدرسة في نفوس طلابها والحرص على تجميلها بشكل متميز .

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في زيارته الدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة التعليمية ومحمود ابو جبل عضو إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية، حيث راجع ابو جبل استيفاء ملفات تلاميذ الصف الأول الابتدائي للدمغات والرسوم المقررة ، وكذلك دقة وسلامة دفتري الحضور والانصراف و 68 اجازات و سجلات العهدة وسجلات الجمعية التعاونية الطلابية و صلاحية الأصناف المباعة بها .

فيما أعلن مدير تعليم قنا اسم الفائزة بمنصب أمين اتحاد الطالبات بأحد فصول الصف الأول الثانوي بمدرسة نقادة الثانوية بنات أثناء مروره المفاجئ على ختام انتخابات اتحاد الطلاب.

وأشار إلى أهمية المشاركة الديمقراطية للطالبات في إطار من الشفافية والمسئولية لترشيح فرد واحد يعبر عن مجموعة يعاونهم ويعمل معهم .

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دندره

وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية دندره التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3994مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 110 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 200 سيدة.

ونظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد70طالب، فيما نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 150 مواطن، نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 45شاب وفتاه.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 10 مواطنين، ونظمت مديرية الزراعة، ندوة إرشادية زراعية لعدد 12 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 200 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 6000 مواطن. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 928 مواطن.

ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 57 مواطن ، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 850 شاب وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 225 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 336 مواطن، فيما قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 120 مواطن، كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 494 مواطن.