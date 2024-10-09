أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي مديرة الوكالة البرتغالية

التقى السفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميةبالسفيرة فلوربيلا بارايبا، مديرة الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة (كامويش)، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة خلال الفترة من ٧ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث هدف اللقاء إلى التشاور مع الوكالة حول فرص التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال في أفريقيا.

استعرض اللقاء الذى شارك فيه السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عدد من الدول الأفريقية، ومن ضمنها تنظيم برامج لبناء القدرات في مجالات الأمن والزراعة والري والأمن الغذائي والصحة، كما تطرق اللقاء إلى مساعي الوكالة لتوسيع التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال استمرار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والتوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم للتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)، ومع منظمة الفاو، وما تتيحه تلك الشراكات من فرص للتعاون مع البرتغال في أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التشاور حول المجالات والدول التي تمثل أولوية للجانبين، على أن يتم عقد اجتماعات فنية -عبر آلية التواصل المرئي- لمتابعة ما تم مناقشته وصياغة خطوات عملية لتنفيذ مجالات التعاون المقترحة، مع التأكيد على تضمين ملف التعاون الثلاثي على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والبرتغال المقرر عقدها مطلع عام ٢٠٢٥.