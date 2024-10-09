الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي مديرة الوكالة البرتغالية

لقاء على هامش المؤتمر
لقاء على هامش المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي

التقى السفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميةبالسفيرة فلوربيلا بارايبا، مديرة الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة (كامويش)، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة خلال الفترة من ٧ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث هدف اللقاء إلى التشاور مع الوكالة حول فرص التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال في أفريقيا.

استعرض اللقاء الذى شارك فيه السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عدد من الدول الأفريقية، ومن ضمنها تنظيم برامج لبناء القدرات في مجالات الأمن والزراعة والري والأمن الغذائي والصحة، كما تطرق اللقاء إلى مساعي الوكالة لتوسيع التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال استمرار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والتوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم للتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)، ومع منظمة الفاو، وما تتيحه تلك الشراكات من فرص للتعاون مع البرتغال في أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التشاور حول المجالات والدول التي تمثل أولوية للجانبين، على أن يتم عقد اجتماعات فنية -عبر آلية التواصل المرئي- لمتابعة ما تم مناقشته وصياغة خطوات عملية لتنفيذ مجالات التعاون المقترحة، مع التأكيد على تضمين ملف التعاون الثلاثي على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والبرتغال المقرر عقدها مطلع عام ٢٠٢٥.

مواد متعلقة

سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزير الأشغال العامة الليبيري

السفيرة المصرية في فيتنام تزور جامعة اللغات والدراسات الدولية

انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

لقاء سفير مصر لدى بوخارست مع وزير الدفاع الروماني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي أزمتي غزة ولبنان وقضية السد الإثيوبي

وزير الخارجية يشدد على أهمية تمكين الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في البلاد

السفير المصري بكندا يشارك في الحفل السنوي للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا

سفير مصر في فيينا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد مع أبناء الجالية
الجريدة الورقية