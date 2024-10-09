محافظ الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط لها نصيب كبير من تطوير قطاع النقل البحرى

اشاد الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية بموانئ العالم والمدينة التجارية الاولى لمصر ، كما هنأ الجميع بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة

واكد محافظ الاسكندرية ان عروس البحر المتوسط كان لها نصيب كبير من التطور الذى شهده قطاع النقل البحرى حيث ان العام الماضى تم افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتصبح من أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة واللوجستيات، كما تشهد الإسكندرية حالياً طفرة في قطاع تنمية شبكات الطرق من خلال انشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ومشروع إنشاء مترو الأنفاق.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم البحرى العالمى، والذي شهدها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذي جاء هذا العام تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل ..السلامة أولًا»،.

وحظي الاحتفال بحضور كبير من القيادات والسؤولين، بينهم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء طارق عبدالله أحمد، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحري، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ورئيس غرفةالاسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية؛ وقناصل الدول، ورؤساء مجالس غرف الملاحة، وممثلي صناعة النقل البحري.