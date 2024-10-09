برعاية تحيا مصر.. قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في بني سويف

نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية صباح اليوم، الأربعاء، لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين في محافظة بني سويف، وتعمل القافلة على مدار يومين متتاليين 9 و10 أكتوبر، وذلك في إطار سعي الصندوق المستمر للوصول إلى مصر خالية من الإعاقة البصرية، في كل قرى ونجوع مصر.



وتستهدف القافلة 3 آلاف مواطن وتم توفير الكشف الطبي وتحويل الحالات المتطلبة لعلميات المياه البيضاء للمستشفى لإجراء العملية، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانًا، إذ تأتي تلك القوافل إيمانًا من الصندوق للقضاء على مشكلات ضعف الإبصار، حيث إن 80% من مشكلات العيون يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرًا.

ووصلت القافلة الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف بقري دشاشة، وطحا البيشة، والقضابي، وتزمنت، والحماوي، وبني عفان، وبلفيا، وباها والسعادنة، والحاجر، ومنيل موسي، والصعايدة، والجمهود، والفشن، والباروط، ودير براوة، وطمافيوم، ومنشأه الأمراء، وأبو المكارم، ودنديل، ودلاص، والحمام، وبهبشين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان.

وعلى صعيد متصل، نظم صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة بمحافظة القليوبية، لإتاحة الفرصة لأكثر من 1000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية للحصول على الملابس الجديدة، يأتي المعرض ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، والمعرض يتضمن 10 آلاف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، والمفروشات، وألعاب الأطفال، ويُتيح لكل أسرة فرصة اختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وجمعيه التنوير للتنمية الاجتماعية.

واستهدف المعرض في محافظة القليوبية الأسر المستحقة عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، في قرى شبرا شهاب، وكفر الشرفا غرب، والمنيرة، وبهادة، والبرادعة، وأجور، والأهالي، وعزبة السجن، وعزبة الناموس، وعزبة مسلم، والأخمين، أبو الغيط، والتقسيم السياحي، وجزيرة الشعير، وعزبة البقلي.

حظي معرض 'دكان الفرحة' بإقبال كبير من جميع الأسر الأولى بالرعاية، حيث وجد الأهالي فيه ملاذًا دافئًا لتلبية احتياجاتهم من الملابس الشتوية، وقد عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الإنسانية التي تُجسد روح التكافل الاجتماعي، مما ساهم في رسم البسمة على وجوههم، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الاحتياجات.

ويواصل صندوق تحيا مصر جهوده في تنظيم المزيد من القوافل وتقديم الخدمات المجانية للمواطنين في مختلف القرى والنجوع بالمحافظات، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة.

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