الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى له فى عام

سجلت أسعار الروبل الروسي، تراجعًا أمام الدولار الأمريكى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى له فى عام، وذلك فى ظل استمرار مخاطر العقوبات الغربية التى تؤثر في الاقتصاد الروسى، فضلا عن تقلبات أسعار النفط، حيث يعتمد الاقتصاد الروسى بشكل كبيرعلى صادرات النفط والغاز.

وانخفضت العملة الروسية بنسبة 0.16% إلى 96.90 أمام نظيرتها الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023.

وتدعم زيادة مبيعات النقد الأجنبي من قبل الدولة العملة الروسية، حيث حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.10 مقابل الدولار.

ويعكس انخفاض الروبل أيضا الضغوط الاقتصادية الداخلية، حيث يسعى البنك المركزي الروسي إلى دعم العملة المحلية من خلال زيادة مبيعات النقد الأجنبي، مما يشير إلى محاولات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة هذه التحديات.

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.