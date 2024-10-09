حي الطالبية يدعو أصحاب العقارات المخالفة لاستكمال إجراءات التصالح

يواصل حي الطالبية برئاسة المهندس حامد سلامة، تسليم الإخطارات والإنذارات الصادرة عن الحي إلى أصحاب العقارات المخالفة بحي الطالبية، وكذلك المواطنين الصادر لهم نماذج (5 و6) وفقاً للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون الجديد.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتفادي إدراج المخالفات ضمن الإزالات وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاه المخالفين.

ودعا الحي المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع للحي واستكمال باقي الخطوات للحفاظ علي مقدراتهم العقارية.