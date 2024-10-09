الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حي الطالبية يدعو أصحاب العقارات المخالفة لاستكمال إجراءات التصالح

المهندس حامد سلامة
المهندس حامد سلامة رئيس حي الطالبية

يواصل حي الطالبية برئاسة المهندس حامد سلامة، تسليم الإخطارات والإنذارات الصادرة عن الحي إلى أصحاب العقارات المخالفة بحي الطالبية، وكذلك المواطنين الصادر لهم نماذج (5 و6) وفقاً للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون الجديد.

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يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتفادي إدراج المخالفات ضمن الإزالات وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاه المخالفين.

 

ودعا الحي المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع للحي واستكمال باقي الخطوات للحفاظ علي مقدراتهم العقارية.

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