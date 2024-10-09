استجابة لما نشرته الوفد.. عودة التيار الكهربائي لقصر ثقافة قنا

فى استجابة لما نشرته الوفد، وتناولته عددًا من المواقع الإخبارية فيما بعد، أعلن مصدر مسؤل بداخل قصر ثقافة قنا، اليوم الأربعاء، فى تصريح “للوفد” ، عن عودة التيار الكهربائي لقصر ثقافة قنا، بعد عدة ايام من انقطاعه بسبب تراكم مديونية رسوم الكهرباء، وأكد المصدر على توجه عددًا من السادة المسؤولين بقصر ثقافة قنا، صباح اليوم الأربعاء لمنطقة كهرباء قنا، وجرى تسويه المديونية، وعودة التيار الكهربائي لمبنى قصر الثقافة ، وفقاً لما ذكر المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه.

#بوابة_الوفد| عاجل.. فصل الكهرباء عن قصر ثقافة قنا بسبب عدم سداد الفاتورة

https://www.alwafd.news/5459323?fbclid=IwY2xjawFzUzhleHRuA2FlbQIxMQABHTl4P6ZWzxB-zHOGAa28XjhM1_b1r9cCVTUZTZDZx2Jrgxl1LbRMjgt8Bg_aem_rF8ExFcoQvnGBWlIjj-MAA

وكانت" الوفد" قد علمت من مصدر مطلع، الأحد الماضى عن قيام شركة الكهرباء بقنا بفصل الكهرباء عن مبنى قصر ثقافة قنا، وذلك بعد تراكم المديونيات على قصر الثقافة وتوقفه عن السداد، إلى أن وصلت إلى ما يقرب من 8 مليون جنيه.

ويعد قصر ثقافة قنا واحدا من أكبر قصور الثقافة الموجودة بمحافظة قنا من حيث المبنى والأنشطة المتنوعة التى يقدمها.

وأكد مصدر مسؤول بقصر ثقافة قنا، حينها طالب بعدم ذكر اسمه، أن أزمة إنقطاع الكهرباء، عن المركز فى تصريح للوفد قائلة: المشكلة فى طريقها للحل بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة، وأيام الإجازات فى الدولة هى ما اعاقت حل المشكلة، مضيفه ان قيمة المديونية سيجرى إرسالها لوزارة المالية تمهيدا لتسويها مع وزارة الكهرباء مع بداية أيام العمل.

وذكر المصدر أن تراكم المديونية لسنوات لصالح وزارة الكهرباء هو ما أدى إلى فصل الكهرباء عن قصر الثقافة بعدما وصلت قيمة المديونية إلى ما يقرب من ٨ مليون جنية.

يذكر أن قصر ثقافة قنا تم بناؤه على مساحة 1437 مترًا، وتم البدء فى إنشائه عام 1984 م، وتسلمته الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1997 م، وتوقف العمل به منذ عام 2016 م، ويتكون المبنى من 7 طوابق تضم بهوا رئيسيا، وقاعة للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مكتبة عامة تضم 12 ألف كتاب وأخرى للطفل تحتوى على 6 الآف كتاب، وقاعة تدريبات للفنون الشعبية، وأخرى قاعة للحاسب الآلى، إلى جانب قاعات أخرى للأنشطة الأدبية والأعمال الإدارية إلى جانب مسرحين، الأول يتسع 750مشاهد، وآخر صيفى بقصر ثقافة الطفل الملحق به، وتم تجهيزه وإعداده لذوى القدرات الخاصة.