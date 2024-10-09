إيفلين متى: بيان كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شامل ووافٍ

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ببيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن البيان الذي ألقاه الفريق كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 ، كان شاملا ووافيا ويؤكد على استمرارية الأداء في وزارتي النقل والصناعة بهذا العمل الجاد.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك تنمية صناعية حقيقية يشارك فيها جميع المستثمرين سواء كانوا من مصر أو خارج مصر ، مشيرة إلى أن هذا يواكب حركة جيدة جدا لاجتذاب مستثمرين أجانب في ظل البنية التحتية الموجودة حاليا في مصر.

واختتمت بيانها قائلة: نحن نشيد بأداء وزارتي النقل والصناعة ، ونتمنى استمرارية الوضع كما هو عليه ، والعمل على تطوير هيئة التنمية الصناعية وتفعيل أدائها بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب.