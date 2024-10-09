الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

إيفلين متى: بيان كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شامل ووافٍ

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ببيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030.

txt

النائب أيمن محسب: اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات رسالة مهمة للداخل والخارج

txt

النائب حازم الجندي: مصر تمتلك درعاً وسيفاً لحماية أمنها ودعم استقرار المنطقة والقضية الفلسطينية

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن البيان الذي ألقاه الفريق كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 ، كان شاملا ووافيا ويؤكد على استمرارية الأداء في وزارتي النقل والصناعة بهذا العمل الجاد.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك تنمية صناعية حقيقية يشارك فيها جميع المستثمرين سواء كانوا من مصر أو خارج مصر ، مشيرة إلى أن هذا يواكب حركة جيدة جدا لاجتذاب مستثمرين أجانب في ظل البنية التحتية الموجودة حاليا في مصر.

 

واختتمت بيانها قائلة: نحن نشيد بأداء وزارتي النقل والصناعة ، ونتمنى استمرارية الوضع كما هو عليه ، والعمل على تطوير هيئة التنمية الصناعية وتفعيل أدائها بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب. 

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب: اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات رسالة مهمة للداخل والخارج

النائب حازم الجندي: مصر تمتلك درعاً وسيفاً لحماية أمنها ودعم استقرار المنطقة والقضية الفلسطينية

النائب محمد عزت القاضي: الجيش المصري قادر علي حماية أمن مصر القومي

النائب فرج فتحي: الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار
الجريدة الورقية