سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024، بالبنوك المصرية ، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.92 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.90 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.59 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.84 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.