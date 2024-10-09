أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-10-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.19 جنيه للشراء، و 53.36 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.89 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.19 جنيه للشراء.

53.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.34 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.90 جنيه للشراء.

168.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.30 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.