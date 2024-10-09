20 أكتوبر.. استكمال أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة في قطر

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، فى جلسة 20 أكتوبر الجارى، محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدى على فتاة في دولة قطر.

20 أكتوبر.. استكمال أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبد الله سلام.

وفي وقت سابق قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر بمدينة نصر

وتعرض قائد سيارة ملاكي ، للإصابة نتيجة سقوط سيارته من أعلى كوبري أكتوبر أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر، بعد اصطدامها السيارة بالسور الحديدي للكوبري وانهياره، وسقطت السيارة من أعلى الكوبري على سيارتين، ما أدى إلى تهشمهما.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر بمدينة نصر، ما أسفر عنه إصابة قائدها وتحطم سيارات أخرى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى، وبالأوناش والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.

وقال أحد شهود العيان، إنه تم سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من نادي السكة الحديد بمدينة نصر مما أسفر عن اصابة قائد السيارة وهو شاب صغير وتحطم سيارة أخرى كانت أسفل الكوبري وسيارة ثانية سقط عليها ترابزين الكوبري.

وحضر على التو رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.