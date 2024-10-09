القبض على لصوص الدراجات النارية في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط (8 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وإعادة بيعها واعترفوا بارتكاب (14 واقعة) وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

في سياق آخر، تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تخلص سائق توك توك، من حياته بطريقة مأساوية في منطقة الحوامدية.

وتبين أن المتوفي ارتكب الواقعة لمروره لمروره بأزمة نفسية واستغل تواجده داخل شقته لإنهاء حياته.

من جهتها صرحت جهات التحقيق في الواقعة باستخراج تصاريح الدفن، بعد عرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة ورد إليه إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود إليهم بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك مفارقا الحياة داخل مسكنه.

تحركت أجهزة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، ةتم فحص مداخل ومخارج الشقة ولم يتك العثور على أي أعمال عنف تشير إلى دخول أحد.

وأوضحت المعاينة أن جثمان المتوفي مربوط من العنق بحبل مثبت بجنش في السقف ويتدلى الضحية من آخره.

أسرة السائق المتوفي في التحقيقات لم تتهم أحد في الواقعة ونفت أن يكون وراء الحادث شبهة جنائية لعدم وجود خلافات مع أحد، وأن الضحية كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.