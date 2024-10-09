الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حشيش وبانجو .. ضبط 355 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات بأسوان

مباحث الضرائب: ضبط 441 قضية خلال يوم

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (355) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (402) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (195,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,330 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,779 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,770 كيلو جرام)

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,195 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,170كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,250كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر (580جرام) 

(2146) قرص مخدر.

الجريدة الورقية