حشيش وبانجو .. ضبط 355 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (355) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (402) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (195,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,330 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,779 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,770 كيلو جرام)

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,195 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,170كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,250كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر (580جرام)

(2146) قرص مخدر.