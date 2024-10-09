الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومية للتأمين تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة بخصم 2% من معاشات نوفمبر

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  في بيان صادر عنها انها رصدت  بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان   " سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024.


و تؤكد الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة و لا تمت للواقع بصلة و لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات .


وتهيب الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع و خاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن .

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