الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال الإسرائيلي متعنت ولا يريد الانسحاب من غزة

ولاء السلامين
ولاء السلامين

غزة .. قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، من رام الله، إنّ هناك توجهات بين حركة حماس في قطاع غزة وفتح في الضفة الغربية ستكون على مدار يومين من أجل النقاش فيما يمكن الترتيب عليه للبيت الداخلي الفلسطيني، ومتابعة: “سد الثغرة أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعنت بعدم الانسحاب من قطاع غزة، نظرا لعدم وجود بديل عن حركة حماس”.

توحيد البيت والصف الفلسطيني

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وأضافت “السلامين”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى ضرورة وقوف الفلسطينيين أمام هذه القضية والمعضلة لتوحيد البيت والصف الفلسطيني.

وشددت على أن مصر تلتزم جغرافيا وسياسيا ودوليا في استمرار دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسط لوقف إطلاق النار.

وواصلت أنّه لا يوجد أي آلية لانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، لافتة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعنت بأنّه لن يخرج من قطاع غزة، كما أنّه يواصل اقتطاع الأجزاء من قطاع غزة بمحور نتساريم.

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