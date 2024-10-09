محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشمالية ويشدد على حسن استقبال المواطنين

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمنع الانتظار الخاطىء ، وإزالة السلاسل الحديدية ، والبلوكات الأسمنتية التى تستخدم فى حجز اماكن لركن السيارات، وتتسبب فى تعطيل الحركة المرورية، مع رفع كفاءة الرصف والأرصفة، وترميم الحفر، ورفع كفاءة الإنارة، والتشجير، ومراجعة تراخيص الاكشاك ، وإلزامها بالمساحات المخصصة لها .

جاء ذلك خلال تفقده لأحياء المنطقة الشمالية شملت أحياء روض الفرج وشبرا والشرابية وحدائق القبة والزاوية الحمراء، في حضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورؤساء أحياء المنطقة ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى بمجمع أحياء المنطقة الشمالية الذي يضم أحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

سرعة الاستجابة لشكاواهم ، ومتابعة اجراءات حلها فى إطار القانون

وشدد محافظ القاهرة على حسن استقبال المواطنين ، وسرعة الاستجابة لشكاواهم ، ومتابعة اجراءات حلها فى إطار القانون .



كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى داخل المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وإلتقى محافظ القاهرة خلال جولته عددًا من المواطنين المتواجدين بالمركز واستمع لأرائهم حول الخدمات التى يقدمها المركز ووجه بتذليل كافة الصعوبات لتسريع وتيرة العمل به.

وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التى نظمتها دار الإفتاء المصرية تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وترأسها د.نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم .

وتأتى الندوة فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الفتوى فى بناء الإنسان المصرى، وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة ،وترسيخ قيم التعايش والتسامح .

وتتضمن الندوة عدة محاور تشمل المحور الأول ترسيخ الهُويَّة المصرية من خلال الخطاب الإفتائي المعتدل، الذي يبرز مكانة مصر وأدوارها الريادية في صناعة الحضارة الإسلامية والإنسانية على مرِّ التاريخ، ويُجلي خصائص المجتمع المصري الذي كانت –ولا زالت- له جهود كبيرة في تطوير الفكر الإسلامي ونشر الوسطية في العالم.

والمحور الثاني العمل الجاد على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المصرية للتعاون والتكاتف والتكامل نحو تنفيذ جميع البرامج والمشروعات والأطروحات المجتمعية في ربوع مصر.