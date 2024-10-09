سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزير الأشغال العامة الليبيري

التقى السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا ب Roland Layfette Giddings ، وزير الأشغال العامة الليبيري.

وتم استعراض جهود الدولة المصرية المبذولة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيريا في مجال بناء قدرات الكوادر الليبيرية في كافة القطاعات المعنية من خلال الدورات التدريبية المقدمة من مختلف المؤسسات المصرية المعنية في مجالات تعزيز البنية التحتية، والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات الكوادر المتخصصة الليبيرية.

من جانبه، أكد السفير المصري على العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين مصر وليبيريا، واهتمام الدولة المصرية بتعزيز أواصر التعاون مع ليبيريا على كافة المستويات، في إطار إلتزام مصر الراسخ بدعم العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق النمو والتقدم المنشود لكافة دول قارتنا الأفريقية.