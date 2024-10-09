الدقهلية تستعرض التصميمات الهندسية لتطوير حديقتى الحيوان وشجرة الدر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء ماجد السرت رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلا عن وزارة الانتاج الحربي، يرافقه محمد كامل و شريف حسن ممثلي اتحاد عدد من الشركات العاملة في مجال تطوير حدائق الحيوان.

وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا لوفد وزارة الانتاج الحربي، بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد، والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندس احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة، وبدر السيد مدير التعاقدات والدكتورة صفاء ابو الفتوح وكيل ادارة الشئون القانونية بالمحافظة.



واستعرض محافظ الدقهلية، التصميمات التي سبق وان تم اعدادها باشراف ومتابعة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية لتطوير حديقة الحيوان وتطوير حديقة شجرة الدر واستمع الي شرح مفصل لعناصر التطوير في كلا الحديقتين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المواطنين بالمنصورة لديهم اهتمام خاص بحديقة الحيوان ودائما يسألون عنها ونحن عازمون علي تطويرها تحقيقا لمطلب أبناء المنصورة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي في اطار من القانون مع الحفاظ علي هوية الحديقة كحديقة حيوان تضم الحيوانات الاليفه والنسب البنائية واعادة الاستخدام للانشاءات بها بما يتناسب مع التطوير المقترح تنفيذه وان يتم ايضا الحفاظ علي هوية حديقة شجرة الدر وان يظلا مفتوحين للجمهور الدقهلاوي بعد احداث التطوير المنشود.

واوضح محافظ الدقهلية، أن دورنا في الجهاز التنفيذي تحقيق توجهات الدولة في القضاء علي البيروقراطية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مطالب واحتياجات المواطنين في الدقهلية انطلاقا من الحفاظ علي البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك تكريس لكل الجهود لبدء شرارة التنفيذ لمشروعي تطوير حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر بالمنصورة مشيرا الي ان اعمال تطوير حديقة الحيوان تشمل مناطق خدمات وبحيرة العاب مائية وحديقة حيوانات أليفة واسواق وسلسلة مطاعم ومنطقة العاب اطفال وان اعمال تطوير حديقة شجرة الدر تشمل مطاعم مفتوحة ومنطقة العاب اطفال ومسطحات خضراء وقاعات مفتوحه وفندق موتيل وقاعات متعددة الاغراض.

وأكد على ضرورة الاستغلال الامثل لكافة الامكانات المتاحة داخل الحدائق بما يعود بالنفع علي المواطنين ويحقق صالح المحافظة.



وفي ذات السياق تابع اللواء"مرزوق"ووفد وزارة الانتاج الحربي والسادة حضور الاجتماع من خلال الشبكة الوطنية مواقع ومداخل ومخارج حديقتي الحيوان وشجرة الدر واستمع الي شرح مفصل عن اعمال التطوير علي الطبيعة، موكدا علي اهمية قيام ادارة التعاقدات بالمتابعة مع شركة الانتاج الحربي لتقديم عرض جديد يتضمن كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها تمهيدا للتعاقد للبدء في اعمال التطوير المقررة لحديقتي الحيوان وشجرة الدر.