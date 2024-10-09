أبطال صيد الدقي يحرزون 11 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفني
حقق لاعبو الجمباز الفني بصيد الدقي لمرحلة 12 سنة ناشئين عدد 11 ميدالية متنوعة بمنافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024 ـ2025 بواقع 6 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وميدالية برونزية بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:
اللاعب حمزه رامي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب سيف الدين ايمن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب ادهم باسم: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب مجدي مصطفي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يحيى محسن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعي مازن السعيد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يحيى احمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
اللاعب يوسف حسام: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية
اللاعب سليم جعفر : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
اللاعب يحيي شريف: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية
اللاعب يوسف صلاح المستوي الثالث و الميداليه البرونزيه
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال
هاشم نجيب : مدرب الفريق
محمد هنيدي: مدرب الفريق
عبدالرحمن النور: مدرب الفريق
مصطفي ماجد: مدرب الفريق
حسام علي: أداري الفرق
أيمن سعيد : المدير الإداري