جريمة مروعة في كاسيرتانو: أب ينهى حياة زوجته أمام أطفاله الصغار

في حادثة مأساوية هزت بلدة سان فيليس كا كانشيلو في كاسيرتان، أقدم لولزيم توسي، البالغ من العمر 30 عامًا، على قتل زوجته إلينور توسي، البالغة من العمر 24 عامًا، بعد أن قام بخنقها خلال شجار منزلي.

ما يزيد من فظاعة هذه الجريمة هو أن هذا الفعل الشنيع تم أمام أعين طفليهما، البالغين من العمر 4 و6 سنوات.

حدثت الواقعة في ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث استدعت شقيقة الزوجة الشرطة بعد أن أخبرها الأطفال بأن "بابا قتل ماما".

لقيت إلينور حتفها في غرفة النوم، بينما توجه الزوج إلى منزل شقيقته ليطلب منها مرافقتهم إلى المستشفى، لكنها لم تصدق حديثه وقررت الاتصال بالشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن توسي، الذي يعمل كعامل زراعي مؤقت، قد تم القبض عليه من قبل رجال الدرك ونقله إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات.

هذه الحادثة تثير مجددًا قضية العنف ضد النساء، وتؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النساء والأطفال في مثل هذه الظروف المأساوية.