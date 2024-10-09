حزب الله: أوقعنا عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بـ"اللبونة"

أعلن حزب الله اللبناني، عن تمكن مقاتليه من استهداف عددا من جنود الاحتلال في أثناء تقدمهم من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب برشقة ‏صاروخية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان حزب الله اللبناني:

وأوضح حزب الله، أنهم أوقعوا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجه.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مارون الرأس برشقة صاروخية.

قال الحزب، في بيان مقتضب، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 09:00 من صباح يوم الأربعاء 09-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الرأس بصلية صاروخية.

يشار إلى أن ذلك الاستهداف يأتي بعد إعلان الحزب تصدّيه منتصف ليل الثلاثاء، لمُحاولتي تسلل لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وتابع: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر اليوم بتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة»، وأنه لدى محاولة قوة للاحتلال عند الساعة 4:55 فجرًا التقدم في اتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها.