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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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حزب الله: أوقعنا عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بـ"اللبونة"

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن تمكن مقاتليه من استهداف عددا من جنود الاحتلال في أثناء تقدمهم من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب برشقة ‏صاروخية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان حزب الله اللبناني:

حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال في مارون الرأس

حزب الله يحبط 3 محاولات توغل بري للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني

وأوضح حزب الله، أنهم أوقعوا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجه.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مارون الرأس برشقة صاروخية.

قال الحزب، في بيان مقتضب، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 09:00 من صباح يوم الأربعاء 09-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الرأس بصلية صاروخية.

يشار إلى أن ذلك الاستهداف يأتي بعد إعلان الحزب تصدّيه منتصف ليل الثلاثاء، لمُحاولتي تسلل لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وتابع: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر اليوم بتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة»، وأنه لدى محاولة قوة للاحتلال عند الساعة 4:55 فجرًا التقدم في اتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها.

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