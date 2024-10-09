مركز البحث بوزارة الدفاع ينفذ محاكاة لإنقاذ عبارة تعرضت للغرق

نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة "مصر -10" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعددا من ممثلى الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.





تضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها (٢٥٠) فردًا من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للتعامل الفورى مع الحادث باتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية فى مجال البحث والإنقاذ.



تأتى التجربة "مصر-10" تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من خلال تنفيذ التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة للاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة فى مواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تواجهه الدولة المصرية.

