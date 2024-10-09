كل ما تريد معرفته عن وحدات "ذوى الهمم" الجاهزة للتسليم الفورى



أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا و تسهيلات خاصة لذوي الهمم أو ذويهم .

وتضمن المزايا والتسهيلات الآتي :

* إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية.

* التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg‏).

* إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتباراً من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024.

*يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.



الوحدات المطروحة للحجز من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - عمارات الحى السادس) بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).