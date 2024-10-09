الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

كل ما تريد معرفته عن وحدات "ذوى الهمم" الجاهزة للتسليم الفورى

بوابة الوفد الإلكترونية


أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا و تسهيلات خاصة لذوي الهمم أو ذويهم .

وتضمن المزايا والتسهيلات الآتي :

* إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية.

* التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg‏).

* إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتباراً من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024.

*يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.
 

 الوحدات المطروحة للحجز من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - عمارات الحى السادس) بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).

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